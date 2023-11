Sans eau ni électricité : trois jours interminables

Alain vient tout juste de mettre en marche un groupe électrogène, pour avoir un minimum d'électricité. Il peut enfin brancher son congélateur et recharger les batteries. “Sans électricité, on est perdu", s’exprime-t-il. Il est perdu et isolé, comme de nombreux bourgs dans le Finistère. Il n’y a pas de réseau téléphonique non plus, une difficulté supplémentaire pour les plus âgées, comme le frère d'Alain. "Pas de téléphone, je ne peux pas appeler mon frère. C'est un peu angoissant.", dit-il. Dans tout le département, des centaines de lignes électriques sont toujours endommagées, coupées par la chute des arbres. Par endroits, l'absence d'électricité prive les habitants d'eau courante, comme à Plonévez-du-Faou (Finistère), où les pompes du château d'eau fonctionnent à l'électricité. La solidarité s'organise depuis deux jours. La maire de la commune a constitué un stock de bouteilles d'eau, pour le distribuer aux habitants. Même si le courant commence à revenir en Bretagne, des dizaines de milliers de foyers passeront le week-end sans électricité. TF1 | Reportage V. Topenot, X. Boucher, S. Roland