Sans essence, l'art de la débrouille

Conséquences de la pénurie de carburant, on circule bien, même en région parisienne. Privés d'essence, les Français ont laissé leurs voitures au garage. En ville, il y a le vélo ou la marche à pied. Mais pour aller plus loin, les bus longue distance séduisent de nouveaux adeptes. "Depuis les pénuries d'essence, on a pu observer qu'il y avait une augmentation de la clientèle. Il y a pas mal de bus qui sont complets", constate Mehdi Matari, agent d'accueil chez Bus Blablacar. Depuis le début de la semaine, tous ceux qui ont besoin de se déplacer cherchent un plan B. Sur la plateforme de covoiturage Klaxit, spécialisé dans les trajets domicile travail dans plus de 35 villes, le nombre de demandes explose. " On a fait plus 50% d'inscription dimanche dernier par rapport à un dimanche classique. Plus 70% sur lundi. Et en Île-de-France, on est même à 80% d'inscriptions supplémentaires par rapport à d'habitude", indique son président-fondateur, Julien Honnart. Encore faut-il que des automobilistes qui prennent des passagers aient pu faire le plein. L'autre option est l'électrique. Scooters Zeway propose des locations de deux-roues avec la possibilité d'échanger sa batterie vide contre une batterie chargée dans des points relais. Depuis ce week-end, les demandes afflux. "C'est en gros 40 % en plus avec surtout des clients qui viennent essayer, qui font mention en fait de la complexité d'aller faire leur plein dans des stations essence classique", affirme la cofondatrice de cette start-up, Stéphanie Gosset. Le même phénomène se produit au sein de la société de location de voiture Sixt France. Jusqu'à alors, les réservations de véhicules électriques étaient marginales. Cette semaine, 70 % de leur flotte est louée comme l'explique son directeur général, Marc Aubrée. "Ça touche tous les segments puisqu'on propose des véhicules depuis les petites Smart jusqu'aux Tesla. On a déjà des demandes pour des locations à partir de vendredi samedi pour des personnes qui anticipent les difficultés", dit-il. Et peut-être que pour certains, il s'agira d'un déclic pour passer définitivement au moteur électrique. TF1 | Reportage J.P Féret, I. Rachati, S. Deperrois