Sans Internet ni téléphone : l’interminable attente en Bretagne

Sans téléphone fixe, ni Internet depuis plus d’un mois, le quotidien d’une habitante du sud Finistère est bien chamboulé. “Nos enfants sont étudiants, donc rien que pour regarder leur devoir sur ‘On prend note’, ils ne peuvent pas se connecter”, réagit-elle. Ce mardi, en Bretagne, 30 000 foyers seraient toujours sans téléphone, ni Internet. Un peu plus loin, une pancarte, posée par un producteur de jus de pomme résigné, nous interpelle. Il est difficile pour lui de faire ses factures, de contacter ses clients. Entre la Bretagne et la Normandie, 3 000 techniciens pour réparer les câbles téléphoniques. Il reste 12 000 poteaux à changer dans la région. Si les réparations prennent autant de temps, c’est aussi parce qu’elles sont isolées. “Parfois, pour deux maisons, vous avez dix poteaux à remplacer. Vous aurez peut-être deux jours de travail, juste deux maisons”, explique un technicien. Voilà pourquoi certains foyers devraient attendre jusqu’à fin février pour retrouver Internet et téléphone fixe. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte