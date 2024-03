Sans sucre, sans gras, sans gluten... pourquoi est-ce plus cher ?

Du jambon sans nitrite, des yaourts sans matières grasses, une confiture allégée en sucre, presque tous les produits alimentaires possèdent leur version "sans" ou allégée. Pour certains clients, c'est la promesse d'un produit plus sain. Ce sont des produits allégés, mais pas en ce qui concerne le prix. Prenons l'exemple de quatre tranches de jambon classique, vendues 2,29 euros. La version sans nitrite coûte 3,45 euros, 50 % plus cher. Autre exemple avec des pâtes venues 1,15 euro, le même produit sans gluten est vendu 2,19 euros, 90 % plus cher. Comment l'expliquer ? Selon un fabricant de confiture, la raison est simple. Lorsqu'on retire le sucre d'un produit, il faut le remplacer par un autre ingrédient, souvent plus cher. C'est le cas d'un mélange. Des fibres naturelles remplacent le sucre dans sa confiture allégée et changent légèrement le goût par rapport à une confiture classique. Cette confiture sans sucre coûte environ 25 % plus cher que la confiture classique. Mais si le prix de ces produits allégés est plus élevé, ce n'est pas toujours parce que les ingrédients à l'intérieur coûtent plus cher. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Vieira