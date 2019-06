Santé : cinq millions de Français sans médecin

Des déserts médicaux, on en trouve parfois en pleine ville, et pas seulement à la campagne. Ils constituent des problèmes majeurs qui rendent très compliquer la vie de cinq millions de personnes dans notre pays. Comment vit-on lorsque le dernier médecin généraliste a pris sa retraite ou a déménagé ? Notre équipe a essayé de trouver la réponse dans l’Essonne et dans le Pas-de-Calais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.