Santé des femmes au travail : ces entreprises qui s'engagent

Nina Stief, attachée de direction et cheffe de projet RSE chez Carrefour, souffre d'endométriose. Régulièrement, elle est sujette à des crises de douleurs si fortes qu'elle ne peut se rendre au travail. Dès cet été 2023, elle aura droit à des journées d'absences autorisées financées par son employeur. Sur présentation d'un certificat médical, toutes les salariées du groupe, atteintes par cette maladie, pourront bénéficier du statut de travailleur handicapé. Elles auront droit à douze jours de congés par an, sans perte de salaire. Des congés sont aussi prévus en cas de fausse-couche ou de rendez-vous pour procréation médicalement assistée. Une première dans le pays dans une aussi grande entreprise. Près de Toulouse (Haute-Garonne), un atelier de menuiserie nommé "Louis" est allé encore plus loin, des congés menstruels. Toutes les femmes peuvent s'absenter un jour par mois lorsque leurs règles sont trop douloureuses. Un appel ou un message à ses supérieurs suffit pour justifier son absence. Un an après la mise en place du dispositif, seuls 10% de ces congés ont été pris. En février 2023, l'Espagne a adopté une loi créant un congé menstruel. En France, une proposition de loi sur ce sujet sera présentée prochainement à l'Assemblée nationale. TF1 | Reportage É. Payró, S. Petit, C. Souhaut