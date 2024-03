Santé et gadgets : comment retrouver le sommeil ?

Julie prend des photos et des vidéos avec son téléphone. Elle passe beaucoup de temps le soir à les regarder, avant de se coucher, et peine à s'endormir. Mais elle est loin d'être un cas isolé. Un Français sur sept éprouve des difficultés à s'endormir. Nous dormons, en moyenne, 06H42, soit quinze minutes de moins par rapport en 2023. Ce manque de sommeil s'explique notamment par le fait que nous nous exposons trop aux écrans. La lumière bleue qu'il dégage fait croire à notre cerveau qu'il fait encore jour. Pour ne pas rester en éveil, il faudrait les éteindre au moins une heure avant d'aller se coucher. Mais il est difficile de s'en passer. C'est un paradoxe, car la tendance pour nous aider à trouver les bras de Morphée, ce sont les applications. Luminothérapie, montres connectées, bandeaux... Tout un marché s'est développé autour du sommeil, pour nous relaxer. Mais est-ce vraiment bénéfique pour gagner de précieuses minutes de sommeil ? Pour s'endormir, il faut être dans le noir, dans le silence, éviter de consommer des tabacs et alcools après 16 heures et privilégier un dîner léger. Si ça ne fonctionne toujours pas, les pharmacies proposent des rayons entiers de médicaments, sans ordonnance pour nous aider à dormir. Pratiquer deux heures et demie par semaine favorise aussi un bon sommeil. TF1 | Reportage Christophe Abel, S. Pinatel, B. Sisko