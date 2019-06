Santé : quelles mesures pour éradiquer les déserts médicaux ?

Les déserts médicaux sont l'un des problèmes majeurs de notre pays. Ils compliquent la vie de plusieurs millions de nos concitoyens. Pour les éradiquer, on parle aujourd'hui de la fin du numerus clausus dans l'admission aux études de santé. Mais cette mesure est-elle suffisante ? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire de plus ? Quel est son plan pour convaincre les médecins de s'installer dans les zones rurales ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.