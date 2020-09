Santé : que valent les mutuelles low cost ?

En matière de santé, des mutuelles proposent depuis peu des prestations à prix cassé. L'une d'entre elles affiche même des tarifs de 20 à 25 % moins cher que le prix du marché. Nous avons comparé et fait une simulation sur les offres et il n'y a pas de secret. Il faut payer pour être bien remboursé. Il va donc falloir examiner, calculer afin de trouver l'offre qui nous correspond. D'autant plus qu'à partir de décembre, la loi nous autorise à changer de mutuelles à tout moment.