Santé : Une application pour lutter contre la maladie de Lyme  

Cauchemar des randonneurs, les tiques sont responsables de plus de 33 000 nouveaux cas de maladie de Lyme chaque année en France. Pour tenter de mieux lutter contre la maladie, une application pour smartphone a été lancée. Désormais, chaque Français est invité à signaler où et quand une tique l’a piqué. Les données ainsi recueillies vont aider les chercheurs. On y découvre également des conseils pratiques pour se protéger des tiques.