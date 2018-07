Santorin, halte au tourisme de masse

Ça se bouscule cet été sur les sites les plus prisés en Grèce. C'est même devenu un sérieux problème sur l'île de Santorin, qui se retrouve assaillie de touristes. En fin de journée, il est difficile d'avancer à pied. Et pour profiter d'une vue étincelante sur la Méditerranée, même les remparts sont pris d'assaut. Pour cause, ces immenses bateaux de croisière qui transportent des milliers de passagers quotidiennement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.