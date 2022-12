Sapins : la guerre des prix

Vous l'observez de longues minutes : ces épines, sa couleur ou sa taille. Et cette année, il y a un autre détail, son prix. Acheté en moyenne, 30 euros en 2021, le sapin naturel coûte 35 euros cette année, jusqu'à 15 % de plus, suffisant pour décourager certains clients. Supermarchés, jardineries, magasins de mobilier... Tous se livrent bataille pour proposer l'offre la plus alléchante. Par exemple, chez Auchan à Brétigny-sur-Orge, la bûche est offerte ainsi qu'un bon de réduction sur le magasin de 10 euros. À Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), il existe 3 000 sapins et une tout autre stratégie dans la jardinerie "Côté Nature". Pour être compétitif, le chef de secteur végétal, Mickael Rozo fixe les prix au plus bas. " Je regarde les tarifs de nos concurrents. Le but, c'est que le client, il se dit, c'est ici le moins cher", a -t-il expliqué. Il a réduit ses marges au maximum. Pour que l'opération soit rentable, il lui faudra tout vendre jusqu'au dernier sapin. Car pour lui, tout comme son concurrent Jardiland, faire ses stocks revient plus cher. Prix des transports ou des matières premières, tout a augmenté ! "Nous, on est le dernier maillon de la chaîne et qu'on achète le sapin. Il y a toute la production avant qui a été forcément impactée par les hausses de coût de production", a indiqué Anaïs Duval, responsable pépinière. Malgré son prix plus élevé, sa valeur est surtout sentimentale. Chaque année, six millions de sapins sont vendus à Noël. TF1 | Reportage S. Prez, C. Nieulac