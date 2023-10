Sardaigne : la soie de mer

La Pinna nobilis prend racine dans les fonds sableux de la Méditerranée. Elle est aussi surnommée la grande nacre. Cette moule géante peut atteindre un mètre de haut. Elle renferme un étonnant trésor. Les filaments sur le coquillage s'appellent le byssus. Assuntina Pes et Giuseppina Pes ont appris à le transformer en soie. C'est un travail méticuleux. Il faut d'abord le débarrasser de ses impuretés, puis le brosser. Aujourd'hui le byssus ne s'utilise qu'avec parcimonie, pour de rares œuvres, comme une tapisserie destinée au pape François. Il est désormais interdit de pêcher le coquillage, car il est menacé d'extinction. Un parasite a décimé une grande partie de la population de Pinna nobilis. Elle est désormais sous étroite surveillance des scientifiques. À l'université de Sassari, des chercheurs tentent d'identifier les zones de Méditerranée qui ne sont pas contaminées. Ils étudient, pour cela, l'ADN des moules prélevés sur différentes côtes. L'analyse génétique permet de révéler la présence du parasite qui attaque les grandes nacres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malno, C. Cuval