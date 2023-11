Sardaigne : les secrets de l'éternelle jeunesse

Voici l'histoire d'une région qui cache un secret. Un endroit où il fait bon vivre vieux. Si l'élixir de jouvence existe, il se trouve dans un village escarpé à Baunei (Sardaigne). Sur place, tout est en pente, les maisons et surtout les rues. Ces trois jeunes femmes, en images, sont dans la moyenne d'âge des habitants. Elles ont au moins 80 ans. La marche à pied n'est pas la seule explication à cette longévité exceptionnelle qui depuis les années 90 fascine les chercheurs. Ils recensent les villages où vivent ces personnes âgées avec des points bleus, notamment à l'est de l'île. Sur place, on trouve trois fois plus de centenaires qu'ailleurs, en Italie. "Il me manque trois ans pour arriver à 100 ans. Mon secret, rester serein, manger et boire.", s'exprime Salvatore, habitant de Baunei. Toute sa vie, il a bénéficié du terroir généreux de son île : des fruits, des légumes, peu de viande et du lait de chèvre. Dans la nature, les chèvres se nourrissent de 380 herbes sauvages. Un régime qui semble faire ses preuves. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Basar, P. Lormant, D. Salmon