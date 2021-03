Sarkozy et l’affaire "des écoutes" : ce qu’il s’est passé depuis sa condamnation

C'était lundi dernier, quelques minutes avant d'être condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. Le tribunal reconnaît Nicolas Sarkozy coupable de corruption et de trafic d'influence. Pour les juges, il existait bien un pacte de corruption entre l'ancien chef d'État, son avocat et ami Thierry Herzog ainsi que l'ancien haut magistrat de cassation Gilbert Azibert. Les mots utilisés par le tribunal sont cinglants. Sur la base d'écoutes téléphoniques contestées entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sur une ligne officieuse dite Paul Bismuth, les juges ont estimé que les deux hommes avaient bien promis d'appuyer la candidature de Gilbert Azibert à un poste de prestige en échange d'informations judiciaires normalement confidentielles. La décision ne repose pas sur des preuves, mais sur "un faisceau d'indices grave, précis et concordant". Les trois prévenus ont alors fait appel. Redevenant ainsi innocents, ils estiment que cette condamnation sans preuve n'est pas fondée. Nicolas Sarkozy se dit prêt à aller plus loin que possible pour faire valoir son innocence.