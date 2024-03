Sauces piquantes : elles arrachent... et s'arrachent

Même à petites doses, il peut enflammer tout un palais. Certains le consomment comme assaisonnement, d'autres pour se surpasser. Dans les deux cas, pour préparer, il vaut mieux être équipé. Le piment est le principal ingrédient de toutes sauces piquantes. Et en cuisine, attention aux brûlures. Depuis deux ans, Manuel et Marine se sont lancés dans la fabrication de sauces piquantes 100% locales. Pour le cuisinier, le piment ne fait pas tout, il faut aussi d'autres ingrédients, comme la myrtille sauvage, la pêche, la betterave, sans oublier de l'huile, du vinaigre et du sel. Si les deux passionnés ne peuvent plus se passer du piment pour accompagner leurs plats, certains vont beaucoup plus loin. Depuis quelques années, la tendance est aux sensations fortes. Des internautes testent leur résistance aux produits épicés, mais ces défis peuvent être dangereux pour la santé, jusqu'à provoquer des crises cardiaques. Pour mesurer l'intensité du piment, l'échelle de Scoville est une référence. Un poivron est à 100, le piment le plus fort culmine à plus de 2 millions. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Vaudelet, L. Claudepierre, Y. Taoufik