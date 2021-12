Saumon, cactus, végétaux : auront-ils la peau du cuir ?

Sacs, chaussures, manteaux, difficile de passer à côté du cuir. Mais seriez-vous prêts à y renoncer. Chaque année, deux millions de peaux animales sont utilisées par l’industrie textile française. Mais avant de finir dans votre garde-robe, le cuir est traité, coloré avec des produits chimiques et polluants. Voilà pourquoi de plus en plus d’entreprises travaillent sur des alternatives au cuir. Nous sommes allés à la rencontre d’ingénieurs qui se sont lancé un défi : faire du cuir à partir de ces peaux de poisson. Comme pour le cuir bovin, la palette des couleurs est infinie. Dans cette usine, 1 000 cuirs de saumon sont fabriqués chaque semaine. Encore mieux, actuellement, on fait du cuir sans peau animale. À partir de pommes, de raisins, de champignons et même des feuilles d'ananas. Cette grande maison de luxe, elle, mise sur une alternative à partir de cactus. Le développement de ces nouvelles matières continue pour répondre à des consommateurs plus sensibles aux engagements environnementaux des marques. T F1 | Reportage L. Deschateaux, A. Ponsar, G. Vuitton