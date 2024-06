Sauvés in extremis : les habitants évacués témoignent

Deux jours après, la joie de se retrouver est toujours immense pour cette famille de touristes belges, mais le choc, immense lui aussi, est toujours là. Pris au piège dans une habitation, un couple a été sauvé in extremis. Une fin heureuse, mais le pire a été évité de justesse, grâce au travail acharné des secouristes. Avant d'être relogés aux Deux Alpes, les autres membres d'une famille avaient trouvé refuge chez un toit, avant d'être évacués, celui de l'auberge de Stéphanie et Jean-Philippe. Eux ont perdu leur activité, mais leur tristesse et leur colère ne se résument pas à cela. Selon eux, l'inondation aurait pu être évitée. "Si cette digue était cassée c'est qu'elle a été faite en 1986 et depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui veuille l'entretenir. Aujourd'hui, le message qui est à passer c'est que les préfectures n'abandonnent pas ses villages, ses populations.", rappelle Jean-Philippe. Contactée, la préfecture de l'Isère affirme que des aménagements ont été faits ces derniers mois pour empêcher tant bien que mal l'eau de déborder. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Petit