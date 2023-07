Sauvetage dans la Seine : le geste héroïque de Mohamed, 12 ans

Son geste courageux valait bien une médaille. À seulement douze ans, Mohamed est le héros de la commune de Limay, dans les Yvelines. Le samedi 24 juin, la ville est en fête. Des animations sont organisées en bord de Seine. Sur les berges, un enfant de huit ans glisse et tombe dans l’eau. Une adulte tente de lui porter secours et se retrouve à son tour en difficulté. “J’ai entendu des cris d’enfant, je n'ai pas hésité, j’ai couru directement”, nous raconte Mohamed. Il plonge et attrape l’enfant. À la force de ses deux bras, il porte les deux victimes sur les quais, saines et sauves. Son père ne cache pas son émotion. Impressionnés, les policiers lui offrent même un écusson pour le récompenser. Dans les rues de la commune, le petit sauveteur ne passe plus inaperçu. Est-ce le début d’une vocation ? Mohamed hésite. Plus tard, il aimerait être pompier ou peut-être pilote de ligne. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Cressens, F. Petit