Saveurs artificielles : comment les industriels stimulent nos papilles

Vous connaissez tous son goût, pourtant la pomme de terre peut se transformer et prendre les saveurs de n'importe quel autre aliment. Ces saveurs, seul votre palais peut vous aider à les reconnaître. Pizza, viande, champignon... Des goûts toujours plus insolites, plus osés, c'est l'objectif des industriels pour vous faire acheter, que ce soit dans vos chips, mais aussi vos sauces ou encore vos yaourts. Comment font les industriels pour réveiller vos papilles ? Une de leurs armes secrètes, ce sont les arômes alimentaires. En Suisse, le laboratoire que nous avons visité est leader sur le marché. Ses clients, des grandes marques de boissons ou encore de biscuits. Avantage pour les industriels, ces arômes coûtent jusqu'à 100 fois moins cher que des ingrédients naturels. Idéal pour fabriquer des yaourts ou des crèmes glacées, tout part d'une simple formule chimique. Leurs matières premières, des milliers de molécules d'origine naturelle, comme des extraits de plantes et même des bactéries. Des substances étonnantes qu'il faut savoir associer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.