Savez-vous qui livre vos colis chez vous ? Enquête sur le monde impitoyable des livreurs

C'est un geste devenu banal avec le confinement : commander sur Internet et recevoir son colis à la maison. Chaque jour, un million et demi de paquets sont livrés en France. Mais savez-vous vraiment par qui ? Un livreur de 22 ans a accepté de nous embarquer dans sa tournée qui a débuté à cinq heures du matin. Un métier dit essentiel, souvent sous pression. Depuis deux ans, le jeune homme travaille pour un prestataire de DPD, la filiale de La Poste. Il n'a jamais eu autant de colis à livrer : 97 paquets rien que ce jour-là. Il n'est pas payé au nombre de colis livrés. Mais pour finir sa journée à quatorze heures, il s'impose une cadence soutenue. "L'idéal c'est qu'on ne prenne pas plus de dix minutes", nous explique-t-il. Une pression assumée par tous les acteurs du secteur. Chez le numéro un mondial de la livraison de colis, on motive les troupes chaque matin, comme dans une compétition de football. L'équipe qui aura livré le plus de colis sera la mieux notée. Le secteur embauche en permanence. Seul diplôme obligatoire, le permis de conduire. Les livreurs sont en CDD ou CDI et peuvent gagner jusqu'à 2 000 euros nets par mois. Mais ce n'est pas toujours le cas partout.