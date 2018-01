La Savoie est en alerte rouge aux avalanches

C'est un phénomène qui ne s'est pas produit depuis 30 ans. Un département a été placé en vigilance rouge avalanche. Le risque est maximal en Savoie, sur les massifs de la Haute-Maurienne et le sud de la Haute-Tarentaise. Les stations ont dû fermer leurs domaines. Les habitants et les vacanciers sont confinés en attendant l'accalmie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.