Savoie : le labyrinthe des glaces

Quelque part au milieu des sommets, de jour comme de nuit, des randonneurs s'apprêtent à vivre une aventure hors du commun. Au pays des Marmottes, ils prennent ce chemin qui était autrefois une voie de commerce entre la France et l'Italie, la plus sécurisé pour transporter du sel e du fromage. Un héritage touristique, comme l'explique Serge Charrière, guide de haute montagne à Pralognan-la-Vanoise (Savoie), dans le 20H de TF1. Au rythme des guides de Pralognan, ces randonneurs observent le changement de saison. Ils arrivent devant la Grande Casse, le point culminant de la Savoie. Un lieu idéal pour une nuit à 2 515 mètres d'altitude. Le lendemain, Serge Charrière emmène encore son groupe au plus haut, dans le Parc National de la Vanoise où la température ressentie était de - 5°C. Arrivés au sommet, les randonneurs mettent les crampons sur les glaciers pour aller jusque dans les canyons. Ils avancent à pas feutrés, dans un silence qui en dit long. Place alors à l'admiration et à la contemplation. Le décor est unique, somptueux, un labyrinthe naturel à la fois solide et fragile donc éphémère. Ils entrent dans les entrailles des glaciers sans vraiment savoir où ces galeries s'arrêtent. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand