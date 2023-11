Savoie : une coulée de boue spectaculaire Saint-Sorlin-d'Arves

Le village de Saint-Sorlin-d'Arves en Savoie était défiguré. Ses rues sont couvertes de boue. Des coulées d'une force impressionnante étaient survenues à dix reprises dans la nuit de mardi à mercredi. Les habitants étaient dans la peur et l'inquiétude. Ils restent impuissants face à l'ampleur du phénomène. Depuis deux jours, les gens travaillent sans relâche pour déblayer la boue. Ce sont les pluies torrentielles de ces dernières semaines qui ont entraîne un glissement de terrain. La commune avait pourtant anticipé et tentait de se protéger des coulées de boue à l'aide d'une retenue. Cette dernière, prévue pour contenir 1 000 m3, a débordé jusqu'à submerger le village. Il faudra 400 rotations de camions pour évacuer toute la boue. Les habitants n'avaient pas encore vécu un tel phénomène depuis 1987. Et ils craignent à présent que la pluie ne revienne entraînant avec elle de nouvelles coulées de boue. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, C. Bruère