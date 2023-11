Savoir-faire : un festival de cannes

Elle détonne, comme surgi d'un autre temps, objet chéri de dandy en quête d'élégance. Canne à pommeau ou canne courbe, elle a quitté la plupart des vestiaires, mais un atelier continue de perpétuer le savoir-faire. Au cœur de l'Auvergne, la délicate opération de courbage des poignets n'a plus de secrets pour Cédric et Lilian Dauduit, des canniers-monteurs de "Cannes Fayet". La maison Fayet est l'une des dernières au monde à maîtriser la technique de courbage. Lorsqu'il s'agit de bois précieux, comme l'ébène, les inévitables ratés ont un coût. Chaque essence a ses propriétés et ses exigences. Certaines ne seront travaillées qu'aux termes d'une dizaine d'années de séchage. Durable et solide, c'est aussi le résultat d'un patient travail : découpe, ponçage, lustrage ... Une bonne vingtaine d'étapes au total, et aucune formation spécifique pour les deux canniers-monteurs, au savoir-faire précieux, acquis au fil du temps. Les cannes de luxe à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, ne représentent plus qu'un quart de la production. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, Q. Danjou