Scandale Buitoni : comment sont contrôlées les usines ?

En matière d'alimentation, la réglementation est très stricte. Pourtant, ça n'a pas empêché des pizzas Buitoni, produites dans une usine de Caudry (Nord), d'être contaminées par une bactérie. Alors, qui contrôle les usines alimentaires ? C'est surtout l'entreprise elle-même. Elle est tenue d'effectuer des auto-contrôles. Nestlé, propriétaire de Buitoni, en revendique dix mille par semaine. À ces contrôles, s'ajoutent ceux de l’État. La répression des fraudes, surtout, envoie des inspecteurs sur place, en moyenne une fois par an pour vérifier justement que l'entreprise contrôle bien ses produits. Alors, y a-t-il des inspections surprises ? La plupart du temps, les contrôles de la répression des fraudes sont programmés. C'est ce que nous explique une ancienne employée de l'usine Buitoni : "il y avait des contrôles, mais nos supérieurs étaient prévenus". Elle dit aussi avoir constaté des lignes de production mal nettoyées ou des produits laissés par terre plusieurs heures. Mais pourquoi n'y a-t-il pas plus de contrôles de l’État ? Ce serait surtout par manque de moyens. Selon Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France, "il y aurait plus de 400 postes supprimés ces dix dernières années à la répression des fraudes". Ainsi, il y a moins de contrôles fréquents et surtout moins de contrôles inopinés. Depuis 2014, les sanctions ont tout de même été alourdies. Si un de ses produits présente un danger, l'entreprise peut avoir à payer jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires. T F1 | Reportage D. Sitbon, S. De Vaissière, M. Stiti.