Scandale Buitoni : les parents d'un enfant décédé témoignent

Kélig, deux ans et demi, était le fils unique de Ludivine et Théo Soavi. Leur vie a basculé un soir de février lors d’un dîner en famille. Après avoir mangé quelques morceaux d’une pizza, l’enfant s’était senti malade. Le lendemain matin, il n'allait toujours pas mieux. Ils ont consulté un médecin. Celui-ci a diagnostiqué une gastro-entérite. Mais l’état du petit garçon s’était aggravé. Après plusieurs jours en réanimation, l’enfant a succombé à une hémorragie cérébrale. Effondrés, les parents ont cherché des réponses. Ils ont transmis la liste des repas pris par le petit garçon à l’agence nationale de Santé qui fait le lien. Au total, 35 plaintes pour homicide et blessure involontaire ont été recensées. Kélig a été contaminé par la bactérie Escherichia coli, présente dans une pizza surgelée de la marque Buitoni. Le couple a déposé plainte. Comme d’autres familles, il a reçu un courrier de Nestlé. Une lettre qui suscite leur incompréhension. Sollicité, Nestlé affirme son soutien aux familles, comme dans ce communiqué et explique qu’une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités. De leur côté, Ludivine et Théo Soavi ont déménagé. Une première étape, nous disent-ils, pour entamer le deuil de leur fils. TF1 | Reportage L.Merlier, J. Jeunemaître, P.F.Watras