Scandale Buitoni : l’usine de Caudry fermée par la préfecture

C'est l'un des plus gros employeurs de la ville de Caudry. Alors, le coup d'arrêt de la production des pizzas Buitoni, décidé par la préfecture, suscite étonnement et inquiétude chez les habitants. Les manquements de l'usine relayés par l'arrêté préfectoral sont édifiants. Au cours de deux déplacements, les inspecteurs ont relevé la présence de rongeurs, le manque d'entretien et de nettoyage et l'absence de revêtement lisse qui permettent d'éviter le développement de bactéries. Ce constat fait écho à ce que nous racontait une ancienne employée il y a quelques jours. Dans un communiqué, le fabricant Buitoni nous dit "coopérer avec les autorités" et travailler "sur un plan d'action et de mesures" pour remédier à ces défauts d'hygiène. Pour Me Julia Bombardier, avocate en droit de la consommation et alimentaire, ce type de sanction administrative concerne généralement la restauration. "C'est pas du tout courant d'avoir des fermetures d'établissements pour les grands groupes, parce que les grands groupes sont habitués à respecter les bonnes pratiques d'hygiène et également tout leur protocole interne de maîtrise des risques". Pour Aurélie, la mère d'un enfant gravement intoxiqué par la bactérie Escherichia coli, il était plus que temps de stopper cette production. Elle a porté plainte. Le Pôle santé du parquet de Paris a ouvert une enquête pour identifier la chaîne exacte des contaminations. T F1 | Reportage C. Bayle, V. Lamhaut, M. Stitti.