Scellés judiciaires : des pièces à conviction sous haute surveillance

Au bout d'un couloir se cache peut-être la solution à des dizaines d'affaires criminelles. Nous sommes dans la salle des scellés. Dans un carton, il peut y avoir un fusil utilisé dans du trafic de stupéfiants ou un vêtement taché de sang bientôt analysé fibre par fibre. Chaque sac renferme des éléments primordiaux à la résolution des enquêtes. Les scellés pourront encore livrer des secrets, parfois même des années plus tard. Alors, tout est fait pour les protéger minutieusement, un règlement strict. Mais voici comment, pendant des années, les policiers ont dû confectionner les scellés : une simple enveloppe et de la cire. C'est un travail précautionneux sur lequel comptaient aussi Valérie et Jérôme. Cela fait 34 ans qu'ils espèrent que leur scellé confonde le meurtrier de leur mère. Danièle Bernard a été frappée par un tisonnier. Mais ce scellé a été détruit sur ordre d'un juge, une fois l'affaire classée. Le pôle "cold case" a décidé de rouvrir l'enquête. Les juges tentent de regrouper les scellés restants, mais mauvaise surprise, certains sont introuvables. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Bajac, V. Gauquelin, P. Brame