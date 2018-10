Le scénario macabre de l'affaire Khashoggi

Ce jeudi 18 octobre, une deuxième perquisition vient de s'achever au sein du consulat saoudien à Istanbul. Les enquêteurs recherchent effectivement des indices concernant Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien disparu. Selon la Turquie, il s'agit d'un assassinat et de nombreux éléments accuseraient l'autorité saoudienne. Les médias turcs ont d’ailleurs donné des détails sur la circonstance de la mort du journaliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.