Scènes de crime : les armes des enquêteurs du futur

C’est une star des séries policières, la lampe à UV. Elle détecte beaucoup de choses, parfois inutiles. Un petit spray a révolutionné le travail des enquêteurs. Ce qui leur permet de travailler efficacement dans les cas de viols et d'agressions sexuelles. Le produit, inventé en France, est utilisé par la police depuis deux ans. Les techniques d'identification ont évolué. Sur une scène de crime, on peut désormais voir un scanner 3D très puissant. Une fois numérisé, le résultat montre une représentation en relief exacte de l’original. Du tout petit au très grand, les policiers peuvent préciser la reconstitution parfaite d’un crime, tout un bâtiment s'il le faut. Dans un laboratoire, filmé il y a trois ans, les gendarmes développent une technique pour coincer les criminels grâce à leur odeur. Notre odeur est unique et les gendarmes veulent en faire un marqueur indéniable de l’identité d’une personne, comme les empreintes et l’ADN. Cette technologie est toujours en développement, elle ne remplace donc pas les chiens renifleurs des polices scientifiques. TF1 | Reportage F. Litzler, J.Y. Mey