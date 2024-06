Scène de crime : quand la 3D mène l'enquête

Pour Valérie, revenir dans cette rue d'Auxerre (Yonne), c'est affronter des souvenirs douloureux. Il y a 35 ans, à l'intérieur d'une maison proche, sa mère Danièle Bernard est retrouvée morte. Le crime n'a jamais été résolu, mais aujourd'hui, l'enquête prend un nouveau tournant. Les policiers ont reconstitué la scène de crime en 3D. Pour Valérie, il y a de l'espoir, mais il est entre les mains des enquêteurs. Nous avons rencontré ces experts spécialisés dans la modélisation 3D. Ils ne sont que quatre en France. La technique est utilisée dans les plus grandes affaires criminelles, comme l'attentat de Nice, le crash de l'avion Germanwings ou encore la tuerie de Chevaline. Aujourd'hui, ils font une démonstration sur une scène de crime fictive. La position du corps, les déclarations des témoins, en moins d'une heure, chaque détail mémorisé constitue un gain de temps et de précision. L'intérêt c'est d'avoir une empreinte numérique de la scène de crime. S'il y a des suspects, là aussi, la modélisation peut aider. Ces experts ne travaillent que sur une dizaine de reconstitutions, par an. Et pour la première fois, l'une d'entre elles a été visionnée devant un tribunal. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, Q. Trigodet, B. Hacala