Scènes de violences à Quimper : que s'est-il passé dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre ?

Quimper fait rarement la Une de l'actualité pour ses violences urbaines. Pourtant dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre 2019, des graves incidents ont eu lieu dans cette ville du Finistère. Des pompiers et des policiers ont été pris à partie par un groupe de jeunes. Que s'est-il passé précisément ? Nos reporters sont retournés sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.