Schiltigheim : un enfant de onze ans meurt dans un incendie criminel

Un violent incendie a partiellement détruit un immeuble de Schiltigheim, dans la banlieue nord de Strasbourg, la nuit dernière. Un enfant de onze ans est mort et onze personnes ont été blessées, dont deux graves. La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. Ils font le lien avec quatre autres incendies qui se sont déclarés dans cette même ville ces dernières semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.