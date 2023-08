Scooters des mers : le fléau des loueurs clandestins

Cinq jours après la disparition de Missa, 23 ans, lors d’une sortie en jet-ski, son corps a été retrouvé dans l’étang de Berre. D’après l’avocate de sa famille, le jeune homme était accompagné d’un mineur de quinze ans, et ne portait pas de gilet de sauvetage. Son engin avait été fourni par des loueurs clandestins. Pourtant, les règles pour conduire un jet-ski sont strictes. Il faut avoir 16 ans minimum, être équipé d’un gilet de sauvetage, ne pas naviguer de nuit, et surtout être détenteur d’un permis plaisance ou être encadré par un moniteur agréé. Le fléau des locations sauvages de scooters des mers est loin d’être nouveau. Il y a deux ans déjà, en caméra cachée, notre équipe avait pu s’en procurer dans la baie de Marseille, hors de tout cadre légal. Aucun document à présenter, paiement en liquide et consigne de sécurité minimale. Combien y a-t-il de loueurs illégaux ? Il est impossible de le savoir précisément. La gendarmerie maritime multiplie les contrôles. TF1 | Reportage E. Payrô, S. Boujamaa, D. Laborde