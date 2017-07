Les scooters en libre-service débarquent à Paris  

Après les vélos et les voitures, c’est au tour des scooters d’être proposés en libre-service. Pour utiliser les deux-roues, pas besoin d’un permis ni d’une formation, il suffit de télécharger une application. Plus de 2000 scooters devraient mis en service prochainement dans la capitale. Contrairement aux vélos, le scooter peut se garer n’importe où et l’utilisateur suivant peut le géolocaliser grâce à l’application.