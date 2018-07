Les scouts recrutent dans les cités

Ils sont nombreux dans les camps pendant la période estivale. Les scouts ont vu leur mouvement se développer fortement. Ils ont pratiquement accueilli deux fois plus d'adhérents en cinq ans. Les enfants rencontrés par nos journalistes, proviennent de différentes confessions religieuses. Ils viennent également de tous les horizons, y compris des quartiers dits sensibles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.