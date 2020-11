Scrutin sous tension aux États-Unis : les Américains achètent des armes et se barricadent

Les mêmes scènes se reproduisent dans la plupart des grandes villes américaines comme New York, Los Angeles, ou encore San Francisco. À Washington, les rues sont vides. Aucune effervescence joyeuse aujourd'hui, mais juste un sentiment d'appréhension, inconnu. Des arrières infranchissables ont été érigées tout autour de la Maison Blanche. Toutes les forces de l'ordre de la ville sont mobilisées au cas où, ainsi que 250 membres de la garde nationale. Cette nuit, les habitants craignent des affrontements entre de petits groupes d'activistes de gauche et d'extrême droite, ou même simplement des rixes entre supporters de Trump ou Biden, déçus des résultats. À l'approche de l'élection, les achats d'armes à feu se sont aussi envolés dans le pays. Mais la police n'a connaissance d'aucune menace précise, et les Américains appliquent toujours le principe de précaution à l'extrême.