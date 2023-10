Sdérot : une ville plongée dans la peur

À peine arrivés dans la ville de Sdérot, nous croisons une patrouille de militaires israéliens. Ils marquent l'arrêt et sont aux aguets. Sur les lieux, à deux kilomètres de la bande de Gaza, l'ennemi peut-être partout. Depuis sa fenêtre, une femme nous interpelle “On a plus de médicaments, on a peur, aidez-nous à sortir ”. C'est un cri de désespoir. Depuis samedi 7 octobre matin, Ishay Frenkel, habitant de Sdérot, est lui aussi barricadé chez lui, avec des moyens bien dérisoires. Alors qu'il s'approche de la fenêtre, la sirène retentit. En quinze secondes, il faut rejoindre son abri. Fin de l'alerte, il fulmine. Deux étages plus bas, son voisin, Zeev, n'attend qu'une chose, c'est de fuir. L'un de ses proches doit venir le chercher. Dans les rues de Sdérot, désertes et marquées par les combats, il n'y a quasiment aucune civile hormis les ambulances et des brigades de volontaires. Alors que nous quittons la ville, nous croisons une colonne de chars israéliens et l'un des militaires nous fait signe d'un "V" de la victoire. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Maillard, F. Mignard, A. Da Costa