Se baigner à cheval : un moyen de découvrir la Corse autrement

Chaque matin, quelques cavaliers ont le privilège de galoper dans les eaux cristallines de la baie de Santa-Giulia à Porto Vecchio (Corse-du-Sud). Ils se régalent de ce moment rare de complicité avec l'animal dans un cadre somptueux. Mais ces instants se méritent. L'accès à la plage n'est autorisé aux chevaux que jusqu'à 9 heures. Alors, il faut se lever tôt. Dès 7 heures, tout le monde est en selle pour une traversée du maquis, au rythme des chevaux. C'est l'occasion de prendre le temps, d'apprécier les paysages et les parfums qui se révèlent au petit matin. Dans ce labyrinthe végétal, nul n'a besoin de chercher son chemin. Les chevaux connaissent parfaitement chaque sentier qui mène à la mer. Ils semblent apprécier cette promenade matinale, d'autant que le centre équestre "Equicomplice" propose une équitation très respectueuse de l'animal. Sans mors dans la bouche, avec juste une corde voire une simple cordelette. Arrivés sur la plage, les cavaliers troquent bottes et pantalons pour un simple maillot de bain. Et c'est parti pour une baignade à dos du cheval dans les eaux turquoises, avec une étonnante sensation de sentir l'animal nager entre ses jambes. Cette randonnée insolite n'est pas réservée aux cavaliers confirmés. Ouverte à tous, elle permet, chaque matin, de découvrir autrement l'une des plus belles régions de Corse. TF1 | Reportage J.P. Féret, T. Viacara, P. Marcellin