Se baigner dans la Seine : bientôt une réalité ?

La Seine est-elle suffisamment propre pour s'y baigner ? Mais d'abord, seriez-vous prêt à vous jeter à l'eau ? Pendant les Jeux olympiques, certaines épreuves aquatiques auront lieu entre les Invalides et la Tour Eiffel. Mais à un an de l'échéance, en analysant l'eau de la Seine, on a trouvé des déjections dont les quantités dépassent légèrement les valeurs réglementaires pour la baignade. Voilà pourquoi elle reste interdite depuis un siècle, malgré les promesses des élus décennies après décennies. Pourquoi le fleuve est-il si pollué ? Aujourd'hui encore, près de 30 000 logements franciliens ne sont pas raccordés au réseau d'assainissement. Ils reversent directement leurs eaux usées dans la Marne, rivière qui se jette ensuite dans la Seine. Autre problème, les orages. Quand il pleut à Paris, les égouts trop étroits peuvent vite déborder et inonder les rues. Pour éviter ce risque, les autorités ont fait un choix. Les eaux pluviales sont dirigées vers la Seine. Elles empruntent les bouches d'égout, mais charrient de nombreux déchets jusqu'au fleuve. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, D. Pires