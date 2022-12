Se chauffer grâce aux eaux usées : c'est possible !

À peine quatre mètres sous terre, bienvenue dans les égouts de Paris, ou plutôt dans un gisement de chaleur inépuisable. Bientôt, nos eaux usées y alimenteront, le chauffage de cinq bâtiments publics. Tout repose sur des plaques qui conservent la chaleur. Voici le principe : l’eau chaude de votre douche ou de votre lave-linge coule dans les égouts. Cette chaleur est alors récupérée par des plaques en inox. Dans cette mairie, par exemple, les plaques vont la diffuser jusqu’à la chaufferie juste au-dessus, et alimenter les radiateurs.Le système y existe depuis 2019, et la facture de gaz a baissé de 20 000 euros par an. Dans les sous-sols du bâtiment, l’exploitation des eaux usées permet d’économiser 102 tonnes de CO2 chaque année. C’est l’équivalent de 102 aller-retours Paris/New-York en avion. Mais l’investissement reste conséquent, 800 000 euros pour cette mairie et l’école voisine, amorti dans une quarantaine d'années. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.Y. Chamblay