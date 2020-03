Se dire bonjour sans se faire la bise ou se serrer la main ? Les solutions ne manquent pas

Fini la poignée de main ou la bise pour limiter la propagation du Covid-19. D'autres façons de se saluer sont en train d'émerger. Dans l'Hexagone, on se checke entre amis. Du côté des élus, certains ont trouvé la parade. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, salue main jointe comme le maître yogi. À l'étranger, chacun sa méthode. On se tape le coude aux États-Unis. En Chine ou en Iran, on se met au "footshake". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.