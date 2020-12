Se faire tester avant Noël : un risque d’embouteillage dans les labos et pharmacies ?

Le Havre est l'une des quatre métropoles françaises concernées par l'opération de dépistage massif et elle commencera dès lundi. Comme les médecins et les infirmiers, Agnès Firmin-Le Bodo, députée (Agir) de Seine-Maritime et pharmacienne, y prendra part. Une nécessité que les Havrais ont intégrée. Dans un laboratoire Cerballiance à Paris comme un peu partout dans l'Hexagone, depuis quelques jours, le téléphone ne cesse de sonner. Les demandes de dépistage explosent, au point que pour les tout derniers jours avant les fêtes, de nouvelles plages horaires dédiées aux tests PCR ont été ouverte. Un afflux de prélèvement qu'il va aussi falloir absorber. Ce défi, le docteur Benoît Chassain, pharmacien biologiste l'a anticipé. Trois nouvelles machines chargées d'analyser les tests ont donc été achetées. Des délais raccourcis indispensables pour le suivi des patients positifs. Un accompagnement renforcé de ces personnes va être mis en place. Si ce soir l'isolement obligatoire a été exclu, des visites à domicile seront organisées pour rendre la mise à l'abri des malades plus efficace.