17 millions de personnes ont plus de 60 ans en France. Certaines d'entre elles veulent rester actives, à l'image de Carole à Lyon et de Christine et Zaïda à Paris. L'une dirige par exemple pour la bonne cause les préparatifs d'une soirée caritative. Les deux autres ont un projet de raid sportif, et ont bien l'intention d'harponner des sponsors.