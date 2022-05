Se marier sans se ruiner : c’est possible !

Le moment est solennel et le choix immédiat. Ce sera la robe de mariée de Breanna Melville pour se marier en 2023. Sa particularité, elle a déjà été portée. Elle est donc beaucoup moins chère qu'une robe neuve. Elle veut faire des économies en vue d'acheter une maison plus tard au lieu de dépenser trop pour la fête. Pour cette robe d'occasion, elle économisera ainsi 450 euros. Et elle pourra même la revendre après son mariage si elle reste en bon état. Ces économies ne sont pas négligeables, car un mariage coûte cher. Dans la vidéo en tête de cet article, Charlotte a acheté sa robe neuve. Mais elle a déboursé le minimum d'argent pour la décoration. Grâce à des mois de travail, elle l'a fabriquée elle-même. Au total, elle a pu économiser 800 euros. Mais il faut garder du budget pour ce qui est souvent la plus grande dépense d'un mariage : le traiteur. Sandra a l'habitude de ces événements. Ce jour-là, elle livre des amuse-bouches dans une entreprise. Une formule de cocktail de plus en plus demandée pour les mariages. Un apéritif dînatoire plutôt qu'un repas classique vous fera débourser 15 euros en moins par personne. Pour 100 invités, vous faites une économie de 1 500 euros. La revente entre particuliers sur Internet est aussi une astuce pour vos achats. De la décoration au mobilier, les annonces sont nombreuses pour un mariage à moindre coût. TF1 | Reportage M. Verron, Q. Trigodet