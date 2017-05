Comment se prépare-t-on pour un débat de l’entre-deux-tours ?  

Rendez-vous politique incontournable de l’élection présidentielle, le débat de l’entre-deux-tours a été l’occasion d’échanges devenus cultes, comme celui entre Jacques Chirac et François Mitterrand en 1988. Dans ces débats d’entre-deux-tours chaque détail compte et tous les coups sont permis, même les coups les plus bas. Et la sérénité est le plus grand allié des candidats finalistes.