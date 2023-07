Sécheresse : alerte en Alsace

Une terre aride se transformant en nuage de poussières, au passage de la moissonneuse, Bernard Richert, agriculteur de l'entreprise de travaux agricoles Richert Et Fils, à Wickersheum-Wilshausen (Bas-Rhin), n’avait encore jamais rencontré une telle sécheresse. Avec un ensoleillement cumulé de plus de 350 heures au mois de juin et un déficit pluviométrique atteignant les 80 %, l’Alsace a battu des records le mois dernier. Les pompiers doivent s’adapter à des risques d’incendies nouveaux pour la région. Justin Vogel, maire de Truchtersheim (Bas-Rhin) est venu inspecter le terrain, habituellement utilisé pour tirer les feux d’artifices. L’herbe s’est transformée en paille, le thermomètre est en passe d’afficher les 35 degrés les prochains jours. Il a décidé d’annuler. Dans l'entreprise pyrotechnique Pyragric Nord Est, distributeur de feux d’artifice, le gérant fait face à une vague d’annulation sans précédent. Conséquence, une baisse du chiffre d’affaires et des artificiers sans travail. Si une majorité de commune a décidé d’annuler, certains ont choisi de maintenir malgré tout, leur feu d’artifice, en mobilisant des moyens supplémentaires. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings