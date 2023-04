"Ça n'a jamais été comme ça" : la grande inquiétude face au manque d'eau dans les Pyrénées-Orientales

C'est devenu une habitude. Depuis deux semaines, les habitants de Corbère-les-Cabanes et ceux de trois autres villages sont privés d'eau potable. Alors, la commune leur offre des bouteilles d'eau qui diminuent de jour en jour. Comme le forage de la municipalité est à sec, ils puisent désormais dans un réseau agricole, une eau non potable. Les habitants n'ont jamais subi autant la sécheresse. Ils sont dans l'inquiétude. Dès vendredi, la préfecture pourrait annoncer de nouvelles restrictions. Les arboriculteurs seraient les premiers à être touchés. C'est notamment le cas de Bernard Fillols à Pia (Pyrénées-Orientales). Il craint pour ses abricotiers ont déjà des fruits, stade auquel ils ont le plus besoin d'eau. Si le préfet décide de passer de l'alerte sécheresse renforcée au seuil le plus élevé le niveau de crise, le producteur pourrait bien ne pas avoir le droit d'irriguer. Les arbres n'ont pas assez d'eau pour supporter tous les fruits. Alors, un producteur de Bouleternère (Pyrénées-Orientales) a fait tomber une partie au sol. Si les restrictions se poursuivent, il pourrait perdre toute sa récolte et 600 000 euros de chiffre d'affaires. Dans ce département, la sécheresse est critique. Et même les pompiers sont contraints de trouver de nouveaux points d'eau pour lutter contre les incendies. Le mois d'avril est le plus sec jamais enregistré depuis plus de 60 ans. TF1 | Reportage A. Cazabonne, M. Scarzello