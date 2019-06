Sècheresse : alerte maximale pour les pompiers du Var

À l'approche de l'été, la sécheresse est très dangereuse puisqu'elle peut causer des incendies. Dans le Var, un département particulièrement vulnérable, la préfecture tire le signal d'alarme à propos des massifs des Maures et de la Sainte-Baume. Les pompiers s'attendent à un été 2019 compliqué, et dès juillet, ils seront prépositionnés dans ces massifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.